Crystal Palace-KuPS Conference League 18-12-2025 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Compito facile per le Eagles

Il Crystal Palace affronta il KuPS nella sesta giornata di Conference League, un match cruciale per i padroni di casa che puntano a conquistare un posto tra le prime otto e qualificarsi agli ottavi. La sfida, in programma il 18 dicembre 2025 alle 21:00, promette emozioni e strategie, con le Eagles determinate a sfruttare il fattore campo e consolidare la propria posizione nel girone.

Il Crystal Palace ospita il KuPS per la sesta e ultima giornata del girone unico di Conference League e ha assolutamente bisogno di una vittoria per entrare nelle prime otto della classifica e assicurarsi l'accesso diretto agli ottavi di finale. Gli Eagles sono tra le favorite assolute al trionfo finale nel torneo ma i due.

Pronostico Crystal Palace-Kups, per le quote inglesi favoritissimi - Due sconfitte (la prima, imprevedibile, in casa contro l’Aek Larnaca e la seconda a Strasburgo) collocano il Crystal Palace, con 9 punti, al nono posto della classifica di Conference League. tuttosport.com

Conference League: Crystal Palace v KuPS - team news & build-up - The final round of Europa Conference League games is upon us and Crystal Palace are eyeing a top- bbc.com

