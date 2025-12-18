Crolla un pezzo di falesia a Camogli il Comune rassicura | Nessuna criticità dai sensori del cimitero

Una porzione di falesia si è staccata a Camogli, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza della zona. Tuttavia, il Comune ha rassicurato la cittadinanza, confermando che i sensori installati presso il cimitero non hanno evidenziato criticità. La fragilità delle scogliere rimane un tema di attenzione, ma attualmente non ci sono rischi imminenti per la popolazione.

Camogli: crollata porzione di falesia sotto l’ex ristorante Rosa - "Sì, ne siamo a conoscenza, abbiamo fatto le verifiche e ne è stata appurata ... msn.com

Cambia volto uno dei tratti costieri più suggestivi: crolla un altro pezzo di falesia - Tra sabato e domenica, a Torre Sant’Andrea, il cedimento di una porzione del costone lungo il quale si snoda una passeggiata, in gran parte già interdetta negli anni scorsi dal Comune di Melendugno ... lecceprima.it

Melendugno, a Torre Sant’Andrea crolla un pezzo di falesia sulla spiaggetta dei pescatori: «Siamo preoccupati» x.com

