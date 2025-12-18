Crolla un pezzo di falesia a Camogli il Comune rassicura | Nessuna criticità dai sensori del cimitero
Una porzione di falesia si è staccata a Camogli, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza della zona. Tuttavia, il Comune ha rassicurato la cittadinanza, confermando che i sensori installati presso il cimitero non hanno evidenziato criticità. La fragilità delle scogliere rimane un tema di attenzione, ma attualmente non ci sono rischi imminenti per la popolazione.
La fragilità delle falesie a Camogli ha destato preoccupazione soprattutto quand ieri, mercoledì 17 dicembre, si è staccata una piccola porzione di roccia in zona “Tana del drago”.L'area si raggiunge appena superato, partendo da Camogli, l'edificio dell'ex ristorante Rosa.Il sindaco Giovanni. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Leggi anche: Via Palazzuolo, gli architetti al Comune: "Rispettare le regole, segnalate criticità ma nessuna risposta"
Leggi anche: Cambia volto uno dei tratti costieri più suggestivi: crolla un altro pezzo di falesia
Crolla un pezzo di falesia a Camogli, il Comune rassicura: "Nessuna criticità dai sensori del cimitero" - Una piccola porzione di roccia si è staccata in zona “Tana del drago”. genovatoday.it
Camogli: crollata porzione di falesia sotto l’ex ristorante Rosa - "Sì, ne siamo a conoscenza, abbiamo fatto le verifiche e ne è stata appurata ... msn.com
Cambia volto uno dei tratti costieri più suggestivi: crolla un altro pezzo di falesia - Tra sabato e domenica, a Torre Sant’Andrea, il cedimento di una porzione del costone lungo il quale si snoda una passeggiata, in gran parte già interdetta negli anni scorsi dal Comune di Melendugno ... lecceprima.it
PAGELLE E GIUDIZI: CROLLA LO SVAGATO RIZZO, VALENTE PROTAGONISTA DI COPPA, ZENNARO E VIDO REGALANO UNA FLEBILE SCOSSA, LIVERANI NON FA BELLA FIGURA, CISCO “SUL PEZZO“ Leggi l’articolo completo su Bresciaingol.com - facebook.com facebook
Melendugno, a Torre Sant’Andrea crolla un pezzo di falesia sulla spiaggetta dei pescatori: «Siamo preoccupati» x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.