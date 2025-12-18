Croce Grossa ciclista travolto da un furgone che scappa

Nel tardo pomeriggio del 18 dicembre, in località Croce Grossa, un ciclista è stato coinvolto in un incidente mentre pedalava. Travolto da un furgone che poi si è dato alla fuga, l'uomo è stato soccorso e trasportato in ospedale. Un episodio che pone ancora una volta l'attenzione sulla sicurezza sui percorsi ciclabili e sulla condotta di chi guida.

