Croce Grossa ciclista travolto da un furgone che scappa
Nel tardo pomeriggio del 18 dicembre, in località Croce Grossa, un ciclista è stato coinvolto in un incidente mentre pedalava. Travolto da un furgone che poi si è dato alla fuga, l'uomo è stato soccorso e trasportato in ospedale. Un episodio che pone ancora una volta l'attenzione sulla sicurezza sui percorsi ciclabili e sulla condotta di chi guida.
Un ciclista è finito all'ospedale nel tardo pomeriggio del 18 dicembre dopo essere stato travolto da un furgone in località Croce Grossa. Il veicolo però dopo l'urto, e aver scaraventato a terra il ciclista, non si è fermato ed è fuggito. Il ferito è stato soccorso dalla Croce Bianca che lo ha. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
