Crisi di maggioranza a che punto è la notte | posizioni ancora distanti

La crisi di maggioranza a Castello Imperiali si fa sempre più complessa, con segnali di distanza tra le parti e rumors di richieste incisive. Il PD avrebbe avanzato richieste che vanno oltre l’azzeramento della Giunta, puntando anche alla poltrona di vice-sindaco occupata da Domenico. La situazione rimane incerta, mentre l’alba di una possibile svolta sembra ancora lontana, lasciando la città in attesa di sviluppi.

FRANCAVILLA FONTANA - A che punto è la notte a Castello Imperiali? Probabilmente, l'alba è lontana, se corrispondono al vero i rumors: il Pd avrebbe chiesto al sindaco Antonello Denuzzo non solo l'azzeramento della Giunta, ma anche il posto di vice-sindaco, attualmente occupato da Domenico. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Leggi anche: ’Test del carrello’, posizioni distanti. Cgil: "Proposta inaccettabile"

Leggi anche: Automotive in crisi nera, vendite e produzione ancora sotto ai numeri del 2018: "La maggioranza sceglie l'usato"

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Crisi della maggioranza, si attende Bagalini - La crisi dell’attuale amministrazione guidata dal sindaco Antonio Spazzafumo è sospesa lì, in una pausa innaturale, trattenuta da un biglietto aereo e da ... ilrestodelcarlino.it

San Benedetto, la maggioranza traballa di nuovo: ora sono i centristi la spina nel fianco - Da settimane nei corridoi del municipio girano sempre più insistentemente voci che darebbero i moderati della lista Centro civico popolare pronti a tagliare il cordone ombelicale con la maggioranza ... corriereadriatico.it

Eboli, maggioranza Conte di nuovo in crisi - Le opposizioni ora vogliono chiarezza: «Venga in consiglio e ci dica ... ilmattino.it

Crisi di maggioranza #Francavilla, il sindaco ha bisogno di un po' di tempo dopo le proposte "indecenti" del Pd - facebook.com facebook