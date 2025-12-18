Criòus presenta in anteprima il fumetto zzz!

Il Festival del Fumetto e dell’Illustrazione CRIÒUS, promosso da Chianche di Carta e patrocinato dal Comune di Alberobello, è lieto di annunciare la presentazione in anteprima del fumetto “ZZZ!”, una nuova e suggestiva opera firmata dal collettivo giovanile Anquilla Comics, composto da Nicola Pio. 🔗 Leggi su Baritoday.it

