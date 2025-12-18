Criobiopsia cos’è e come funziona la tecnica per diagnosticare il tumore al polmone

La criobiopsia ecoguidata del mediastino rappresenta una tecnica innovativa e precisa per diagnosticare i tumori polmonari. Grazie all’utilizzo di freddo controllato, questa procedura permette di ottenere campioni di tessuto con minimo disagio, facilitando una diagnosi accurata e tempestiva. Una soluzione all’avanguardia che sta rivoluzionando l’approccio diagnostico, offrendo speranze e nuove possibilità di trattamento ai pazienti.

Firenze, 18 dicembre 2025 – Si scrive criobiopsia ecoguidata del mediastino, si legge: tecnica d'avanguardia per individuare il tipo di tumore al polmone da cui un paziente è affetto. Si tratta di un significativo passo avanti in termini specialistici ma anche, e soprattutto, per la cura dei pazienti, rispetto alla classica agobiopsia transbronchiale ecoguidata, attualmente considerata il gold standard per la diagnostica e la stadiazione del tumore polmonare. Cos'è la criobiopsia. La criobiopsia è una tecnica endoscopica mininvasiva che combina l'ecografia endoscopica con la biopsia mediante criosonda, evitando l'approccio chirurgico più invasivo.

