La FederCricket ha annunciato Wayne Madsen come nuovo capitano dell’Italia per la Coppa del Mondo T20 2026, che si terrà a febbraio. Joe Burns, invece, non prenderà parte alla competizione, poiché non è stato possibile raggiungere un accordo. La scelta di Madsen segna un nuovo importante passo per il team azzurro, pronto ad affrontare questa sfida internazionale con rinnovato entusiasmo.

© Oasport.it - Cricket, Joe Burns non giocherà la Coppa del Mondo T20 2026. Wayne Madsen sarà il capitano degli azzurri

La FederCricket ha rilasciato un comunicato stampa per confermare i gradi di capitano dell’Italia a Wayne Madsen, in vista della Coppa del Mondo T20 che gli azzurri disputeranno a febbraio 2026, e che, invece, non verrà giocata invece da Joe Burns, con il quale non è stato raggiunto un accordo. “ La Federazione Italiana Cricket conferma che Wayne Madsen è stato nominato capitano della Nazionale maschile di T20. Sarà lui a guidare l’Italia nella prossima tournée T20I contro l’Irlanda e, successivamente, nella fase finale del Mondiale T20 maschile, raccogliendo il testimone da Joe Burns. Madsen porta in dote una solida esperienza nazionale e internazionale: ha già indossato la maglia azzurra e rappresenta una figura di riferimento all’interno del gruppo squadra, oltre che un punto di equilibrio nel progetto tecnico della Nazionale. 🔗 Leggi su Oasport.it

Leggi anche: Cricket, l’Italia giocherà tre amichevoli a Dubai in preparazione alla Coppa del Mondo T20

Leggi anche: Per bloccare il divieto di Israele della FIFA dalla Coppa del Mondo 2026

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Cricket, Joe Burns nuovo capitano della Nazionale italiana T20. Gareth Berg resta coach degli azzurri - Finisce la doppia veste di coach e capitano della Nazionale italiana T20 di cricket per Gareth Berg, il quale potrà d’ora in avanti concentrarsi esclusivamente sul ruolo di allenatore: i gradi di ... oasport.it

Cricket, Italia per la prima volta ai Mondiali: la dedica speciale del capitano Joe Burns - Non era mai accaduto prima che gli Azzurri riuscissero a conquistare un posto in un torneo internazionale di alto livello nel cricket. sportal.it

Cricket, Italia per la prima volta ai Mondiali: la dedica speciale del capitano Joe Burns - Grazie al secondo posto ottenuto nel girone di qualificazione finale della zona europea, alle spalle dell’Olanda, la Nazionale italiana di cricket ha ottenuto per la prima volta nella sua storia la ... msn.com

Our favourite honorary Italian cricketer @gilly381 came on the pod new ep out now! Turbocharged by @cavaloprestige - facebook.com facebook