Crescono patrimoniale e mercatale. Ma sconti per gli esercenti ’chiave’.

Nel 2026, aumentano le tariffe del canone unico patrimoniale e mercatale, riflettendo una crescita sia patrimoniale che mercatale. Tuttavia, il Comune di Faenza introduce un sostegno mirato per gli esercenti di settori chiave, offrendo sconti dedicati. Questa strategia mira a bilanciare le esigenze di sviluppo con il supporto alle attività più strategiche per il territorio.

Crescono le tariffe del canone unico patrimoniale e del canone unico mercatale per il 2026, ma il Comune di Faenza introduce un sostegno ai commercianti di alcuni settori considerati chiave. Lo ha annunciato ieri la giunta, spiegando che è stata delineata "una strategia che bilancia un adeguamento necessario e, al contempo, un deciso sostegno alle categorie economiche locali più in difficoltà". L’adeguamento generale è fissato a un incremento del 5% sull’indice Istat su scala nazionale, "ed è una scelta – proseguono da Palazzo Manfredi – che mira a mantenere l’equilibrio di bilancio senza gravare eccessivamente sulle imprese". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

