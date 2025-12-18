Cresce il fronte dei sindaci che chiede il Fondo unico per la viabilità | tra i 75 comuni anche 7 del Pescarese

Un crescente fronte di sindaci si mobilita per il Fondo unico per la viabilità, con 75 comuni, tra cui sette del Pescarese, che chiedono alla Regione risorse dedicate. L’iniziativa, promossa dall’Ali Abruzzo, mira a garantire interventi strutturali e miglioramenti infrastrutturali fondamentali per lo sviluppo locale, coinvolgendo amministrazioni di diversi territori pronti a sostenere una causa condivisa per il miglioramento delle reti viarie.

Ci sono anche sette sindaci della provincia di Pescara tra i 75 che, hanno aderito alla proposta dell'Ali Abruzzo che alla Regione chiede di finanziare con le risorse discrezionali dei consiglieri regionali il Fondo unico per la viabilità. L'obiettivo è liberare disponibilità economiche per la.

