Crediamo nell’impresa | il messaggio di fiducia della Curva Nord a mister e giocatori

La Curva Nord dimostra ancora una volta di essere il cuore pulsante del Pisa, offrendo un sostegno incondizionato a mister e giocatori. In un momento di sfide e difficoltà, il loro messaggio è chiaro: crediamo nell’impresa, unendosi con passione e determinazione. È un esempio di vero spirito di squadra, dove il tifo diventa forza e motivazione per affrontare ogni ostacolo.

PISA – Quando il gioco si fa duro, la tifoseria risponde presente. Niente polemiche, solo sostegno incondizionato. La Curva Nord Maurizio Alberti ha lanciato un appello chiaro a tutto il popolo neroazzurro. L’appuntamento è per sabato alle ore 13:45. Il luogo di ritrovo è l’esterno dell’ AC Hotel, un piazzale già teatro di adunate storiche in tempi ben più bui di questo. L’obiettivo è semplice: trasmettere grinta alla squadra prima della trasferta di Cagliari. Il comunicato degli ultras è un atto di fede. Riconoscono il momento difficile, ma rifiutano il disfattismo. “È il momento di spingere, non di sfilarsi”, scrivono i tifosi. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it Leggi anche: Inchiesta Doppia Curva, nuovi sviluppi: la Curva Nord come “copertura mafiosa”! Le motivazioni della sentenza Leggi anche: Inchiesta Doppia Curva: la sentenza svela il ruolo mafioso della Curva Nord interista, la motivazione Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. "Avanti con fiducia, crediamo in noi" - La Yuasa Battery Grottazzolina sfiora l’impresa e strappa un punto d’oro in casa della corazzata Itas Trentino. ilrestodelcarlino.it “Nel nostro liceo crediamo profondamente nell’uguaglianza, nella fratellanza e nel rispetto dei ruoli. Ogni persona è parte di una comunità che cresce quando c’è ascolto, collaborazione e fiducia reciproca. All’interno della nostra scuola c’è una sintonia autent - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.