Cozze e vongole nocive per la salute | sequestro di oltre 1500 chili di molluschi e maxi multa

In vista delle festività natalizie, le forze dell'ordine intensificano i controlli per tutelare la salute dei consumatori. Recentemente, a Rovigo, è stato sequestrato un maxi carico di oltre 1500 chili di cozze e vongole illegali, con una maxi multa. Un’operazione che sottolinea l’importanza di verificare la provenienza dei molluschi, garantendo sicurezza e rispetto delle normative.

Rovigo, 18 dicembre 2025 – Una nuova operazione che ha fermato un trasporto illegale di molluschi. In prossimità del Natale, continua l’attività di controllo da parte dei militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Rovigo. Nello specifico i militari appartenenti alla Tenenza di Loreo, nei giorni scorsi i hanno sottoposto a controllo, tra Rosolina e Porto Tolle (RO) due autovetture con a bordo complessivamente tre persone di origine italiana. Queste trasportavano semi di vongole veracilupini e cozze prive di attestazione sanitaria che ne certificasse la provenienza, tracciabilità e luogo di pesca, in violazione delle normative comunitarie e nazionali sulla sicurezza alimentare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

