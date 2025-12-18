Costantino Pesce Di Silvio sconterà due anni nella casa lavoro di Vasto | mostrò la droga in un servizio tv
Costantino “Pesce” Di Silvio dovrà scontare una misura detentiva della durata di due anni nella casa lavoro di Vasto. Il provvedimento di aggravamento della misura di sicurezza, emesso dal tribunale di sorveglianza, è stato eseguito dalla squadra mobile di Latina. Era già stato emesso nei giorni. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Leggi anche: Mostra la droga in un servizio tv: due anni di casa lavoro per Costantino "Pesce" Di Silvio
Due anni di casa lavoro per Costantino Di Silvio detto "Pesce" - Secondo il giudice ha mostrato "comportamentali incompatibili con il percorso di controllo in libertà" ... rainews.it
Costantino Di Silvio, 59 anni, detto “Pesce”, trasferito alla Casa di Lavoro di Vasto dopo nuove accuse - facebook.com facebook
