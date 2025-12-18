Costa d’Avorio mare amaro senza pesci

Nella Costa d’Avorio, tra le palme e il mare amaro, le donne coltivano la loro forza e resistenza. Con mani abili e machete consumati, aprono noci di cocco, simbolo di un legame profondo con la terra e il destino. Un’immagine di speranza e resilienza, dove il passato e il presente si intrecciano sotto il sole africano.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.