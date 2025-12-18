Costa d’Avorio mare amaro senza pesci

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella Costa d’Avorio, tra le palme e il mare amaro, le donne coltivano la loro forza e resistenza. Con mani abili e machete consumati, aprono noci di cocco, simbolo di un legame profondo con la terra e il destino. Un’immagine di speranza e resilienza, dove il passato e il presente si intrecciano sotto il sole africano.

costa d8217avorio mare amaro senza pesci

© Cms.ilmanifesto.it - Costa d’Avorio, mare amaro senza pesci

Le donne siedono all’ombra di grandi palme. Con dei vecchi machete aprono noci di cocco. «Queste ce le ha mandate dio, nessuno può togliercele». Davanti a loro, sdraiate sulla sabbia, . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Leggi anche: Costa d’Avorio e Senegal si assicurano posti negli Stati Uniti

Leggi anche: San Nazzaro Sesia: presentazione del progetto in Costa d'Avorio

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.