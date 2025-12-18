Costa d’Avorio mare amaro senza pesci
Nella Costa d’Avorio, tra le palme e il mare amaro, le donne coltivano la loro forza e resistenza. Con mani abili e machete consumati, aprono noci di cocco, simbolo di un legame profondo con la terra e il destino. Un’immagine di speranza e resilienza, dove il passato e il presente si intrecciano sotto il sole africano.
Le donne siedono all’ombra di grandi palme. Con dei vecchi machete aprono noci di cocco. «Queste ce le ha mandate dio, nessuno può togliercele». Davanti a loro, sdraiate sulla sabbia, . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
