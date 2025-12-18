Così Washington conferma l’assistenza militare a Taiwan

Washington ha ufficialmente confermato il sostegno militare a Taiwan, sottolineando l'importanza della regione nel quadro delle relazioni internazionali. Tuttavia, resta incerto quanto questa assistenza sia una priorità assoluta negli interessi strategici dell’amministrazione Trump, lasciando aperti vari interrogativi sulle future mosse diplomatiche e militari degli Stati Uniti nella regione Asia-Pacifico.

© Formiche.net - Così Washington conferma l’assistenza militare a Taiwan Ancora non è chiaro quanto Taiwan sia prioritaria negli interessi strategici dell’amministrazione Trump. Quanto prevalga la linea idealista — difenderla dall’aggressione cinese significa difendere tutte le democrazie del mondo — oppure quanto l’approccio pragmatico-realista ne concepisca il valore — su tutto i chip, e poi l’aspetto politico — ma non sia disposto a “morire per difenderla”. Intanto, però, un dato è chiaro: Washington intende continuare a fornire armamenti per rafforzare la capacità di difesa dell’isola contro eventuali attacchi cinesi. Ambiguità strategica, continuità operativa. In questa cornice si inserisce l’annuncio di un vasto pacchetto di vendite militari a Taiwan, del valore complessivo di oltre 10 miliardi di dollari, che include missili a medio raggio, artiglieria pesante e droni. 🔗 Leggi su Formiche.net Leggi anche: Taiwan, aumento di $40mld in spesa militare per acquisto armi Usa e creazione sistema di difesa “Taiwan Dome”, Lai Ching-te: “In contrasto a Cina” Leggi anche: Taiwan:"Cina aumenta pressing militare" Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. F-35 e Turchia, Washington conferma: nessuna vendita finché Ankara mantiene gli S-400 x.com La portavoce Karoline Leavitt conferma che Washington è pronta a inviare un emissario alle discussioni europee sull’Ucraina, ma solo in presenza di un’opportunità concreta per firmare un accordo. Trump, informato anche dell’ultima proposta di Zelensky, chi - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.