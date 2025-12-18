Così Alberto Stasi… Garlasco la notizia durante l’udienza di Andrea Sempio

Così, Alberto Stasi… Garlasco, un’udienza che potrebbe cambiare tutto. Una notizia sorprendente emerge durante la sessione di Andrea Sempio, aprendo uno spiraglio di speranza o di sconvolgimento nel caso del massacro di Chiara Poggi, avvenuto nel 2007. A distanza di 15 anni dalla condanna di Stasi, il destino della vicenda si riapre, lasciando tutti con il fiato sospeso e la domanda: cosa succederà ora?

Inizia così, con un colpo di scena, un giorno che potrebbe diventare un vero e proprio giro di boa e iniziare a riscrivere la storia del massacro di Chiara Poggi, nella sua villetta il 13 agosto 2007, a 15 anni di distanza dalla condanna del suo allora fidanzato Alberto Stasi. È il clima che accompagna un’udienza di incontro, più che altro di scontro, nella quale le parti si confrontano duramente sulle conclusioni tratte dalla perita Denise Albani. Tutti sanno che ciò che verrà fissato nell’ordinanza finale avrà un peso decisivo, perché potrà trasformarsi in prova consolidata in un eventuale futuro processo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

