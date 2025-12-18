Cos’è la tutina anti-suicidio indossata in tribunale dal figlio di Rob Reiner | è imputato di duplice omicidio
Il figlio di Rob Reiner, Nick Reiner, ha fatto la sua prima comparsa in tribunale indossando una tutina anti-suicidio, dopo essere stato accusato di aver ucciso i suoi genitori, il famoso regista e la fotografa. La vicenda, che ha sconvolto il mondo dello spettacolo, solleva molte domande sulla sua salute mentale e sulle circostanze dell’accaduto.
Nelle scorse ore Nick Reiner ha fatto la sua prima apparizione in tribunale dopo essere stato accusato dell’ omicidio dei suoi genitori, il celebre regista Rob Reiner e la fotografa Michele Reiner. Durante l’udienza, il trentaduenne si è presentato dietro una parete di vetro dell’area di custodia indossando non solo manette alle mani, ma anche una particolare tutina blu senza maniche: una tutina anti-suicidio. Nick Reiner è accusato di due capi d’imputazione per omicidio di primo grado in relazione alla morte dei suoi genitori, trovati senza vita nella loro abitazione di Brentwood, California, il 14 dicembre. 🔗 Leggi su Cultweb.it
