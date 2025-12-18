Cos’è il Mercosur e perché in queste ore l’accordo commerciale tra Sudamerica e UE potrebbe saltare

Il Mercosur rappresenta il grande mercato comune del Sud America, unendo paesi come Brasile, Argentina e Uruguay. Dopo oltre venticinque anni di trattative, l’accordo commerciale tra questa regione e l’Unione Europea sembrava imminente, promettendo benefici economici e politici. Tuttavia, nelle ultime ore, le tensioni e le divergenze hanno messo in serio pericolo la firma, rischiando di annullare anni di negoziati in un attimo.

Venticinque anni di negoziati che potrebbero sparire in un weekend. L’Europa e il Sudamerica erano a un passo da siglare uno degli accordi commerciali più grandi della storia, ma nelle ultime ore tutto rischia di saltare. Il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva ha lanciato un ultimatum netto: o si firma entro questo mese, oppure il Brasile rinuncia definitivamente all’intesa. “Se non si fa adesso il Brasile non firmerà l’accordo mentre io sarò presidente”, ha dichiarato ieri durante una riunione del governo a Brasilia. Il Mercosur (acronimo di Mercato Comune del Sud) è un blocco commerciale sudamericano nato nel 1991 che oggi riunisce Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay. 🔗 Leggi su Cultweb.it

