Cos' è il Mercosur e cosa prevede l' accordo tra Ue e America Latina

Il Mercosur è un importante blocco commerciale sudamericano, mentre l’accordo tra UE e America Latina rappresenta un potenziale accordo di libero scambio. Bruxelles si trova di fronte a una decisione cruciale, mentre l’attenzione cresce tra manifestazioni e proteste, simbolo di un dibattito acceso su benefici e rischi di questa cooperazione economica.

Cos'è il Mercosur. Acronimo di Mercato comune del Sud, il Mercosur è il blocco commerciale sudamericano nato nel 1991. Ne fanno attualmente parte Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay. Il Venezuela, entrato nel 2012, è stato sospeso dal blocco nel 2017.

Bruxelles chiamata a prendere una decisione sull'accordo di libero scambio con il Mercosur sotto l'assedio dei trattori. Gli agricoltori europei sono infatti scesi in piazza per protestare contro l'intesa divisiva anche all'interno della stessa Ue, tra il "no" di Emmanuel Macron e il pressing della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

