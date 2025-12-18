Cosa sta succedendo al carcere di Bollate e perché il suo modello è a rischio con l'arrivo di oltre 100 detenuti

Il trasferimento di oltre 100 detenuti al carcere di Bollate solleva preoccupazioni sul futuro del suo rinomato modello rieducativo. Con l’arrivo di numerosi nuovi ospiti, si rischia di mettere a dura prova le risorse e le attuali strategie di reinserimento, mettendo in discussione l’efficacia di un sistema che da sempre si distingue per approcci innovativi e umani. La situazione evidenzia le sfide di un modello che potrebbe essere messo alla prova da questa emergenza.

Il trasferimento "temporaneo" di circa 140 detenuti al carcere di Bollate potrebbe compromettere il suo modello rieducativo.

Cosa sta succedendo a Hong Kong e perché è così importante anche per l'Occidente - Un caso emblematico di progressiva erosione di autonomia, libertà civili e pluralismo politico sotto la sovranità cinese, in netto contrasto con gli impegni assunti da Pechino nel 1997

Cosa sta succedendo https://mdst.it/4j3xSsM #SportMediaset - facebook.com facebook

Cosa sta succedendo a Hong Kong e perché è così importante anche per l'Occidente x.com

