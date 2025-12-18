Cosa sono gli asset russi e come l’Ue vuole usarli per finanziare l’Ucraina

Oggi, 18 dicembre, il Consiglio dell’Unione europea si riunisce per discutere un nuovo prestito destinato all’Ucraina. Al centro dell’attenzione ci sono gli asset russi e il loro possibile utilizzo come strumenti di finanziamento, un tema che apre a nuove strategie e sfide per sostenere il paese nel suo percorso di stabilità e ricostruzione.

© Quifinanza.it - Cosa sono gli asset russi e come l’Ue vuole usarli per finanziare l’Ucraina Nella giornata di oggi 18 dicembre il Consiglio dell’Unione europea si riunirà per votare su un nuovo prestito all’Ucraina. 90 miliardi di euro fondamentali per la resistenza del Paese all’invasione russa, soprattutto da quando gli Usa hanno smesso di sostenerla. La Commissione europea vorrebbe usare, per “garantire” questo prestito 210 miliardi di asset russi congelati in Europa. Si tratta principalmente di titoli di Stato europei che la Russia aveva acquistato prima del 2022 e che aveva tenuto in Europa, in buona parte presso una società finanziaria in Belgio, Euroclear. Non è chiaro, però se questa operazione sia legale e se abbia il sostegno politico sufficiente per passare il voto del Consiglio. 🔗 Leggi su Quifinanza.it Leggi anche: Cosa vuol dire che la Bce non fornisce garanzie sugli asset russi per finanziare l’Ucraina Leggi anche: Putin e la sua vendetta sull’Europa: cosa sono gli asset russi congelati? La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Cosa sono gli asset russi: titoli, azioni e riserve, il tesoro del Cremlino che divide gli europei; Di cosa parliamo quando parliamo di asset russi: l'analisi della prof.ssa Gravina (Fondazione Einaudi); Perché il congelamento degli asset russi non basta a sostenere l'Ucraina – Le Taurillon; I punti deboli dell’ipotetica e parziale confisca degli asset russi in Europa. Cosa sono gli asset russi e come l’Ue vuole usarli per finanziare l’Ucraina - Il Consiglio dell’Unione europea voterà un prestito fondamentale per l’Ucraina: 90 miliardi di euro che garantiti con gli asset russi ... quifinanza.it

Consiglio europeo, asset russi al centro. Tusk: «Soldi oggi o sangue domani in Europa». Merz: «Troveremo una soluzione» - Per i leader Ue la «scelta» è semplice: «O soldi oggi o sangue domani. ilmessaggero.it

Cosa sono gli assett. E perché si discute tanto di quelli russi per la guerra in Ucraina - Al vertice europeo ci sono posizioni diverse, tra sostegno a Kiev, rischi legali e profonde divisioni politiche ... tg.la7.it

Cosa sono gli assett. E perché si discute tanto di quelli russi per la guerra in Ucraina x.com

IO SONO MIA Cosa significa essere donna Dopo la prima fase della campagna dedicata ai dati e ai numeri della violenza, domani entriamo in una seconda parte fondamentale: il confronto diretto con le ragazze e i ragazzi delle scuole. Un incontro pensato n - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.