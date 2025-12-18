Cosa sono davvero gli asset russi e perché l’Europa rischia su di loro

Gli asset russi rappresentano le riserve finanziarie della Russia detenute all'estero, principalmente titoli e strumenti finanziari. Questi asset sono diventati un punto cruciale nel contesto geopolitico ed economico, poiché il loro possibile blocco o svalutazione può avere ripercussioni significative sull’economia europea. Comprendere cosa sono realmente gli asset russi e le implicazioni di un loro eventuale rischio è fondamentale per valutare le conseguenze di una crisi internazionale.

Cosa sono, davvero, gli asset russi. Nel linguaggio europeo, “asset russi” indica soprattutto le riserve della Banca centrale russa (titoli, depositi, strumenti finanziari) che Mosca aveva parcheggiato in occidente. Sono riserve ufficiali accumulate negli anni e tenute fuori dalla Russia per ragioni di liquidità e diversificazione. A lato ci sono i beni di oligarchi, società e individui sanzionati, ma il cuore del dossier è sovrano: la cassaforte della banca centrale. L’inizio: 2022, la decisione di congelare. Dopo l’invasione su larga scala dell’Ucraina (febbraio 2022), Ue, G7 e altri partner bloccano una parte enorme delle riserve russe. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

