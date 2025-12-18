Cosa significa Askatasuna che sappiamo del centro sociale perquisito a Torino

Askatasuna, parola che richiama libertà e autonomia, rappresenta un punto di riferimento per molti nel panorama sociale torinese. La recente perquisizione da parte della Digos, avvenuta il 18 dicembre, ha coinvolto la sede centrale e le abitazioni di diversi membri, sollevando interrogativi e dibattiti sulle motivazioni e sul ruolo di questo centro sociale nella comunità. Un episodio che riaccende l’attenzione su temi di libertà, diritto e partecipazione civica.

© Quifinanza.it - Cosa significa Askatasuna, che sappiamo del centro sociale perquisito a Torino Nella mattinata del 18 dicembre la Digos ha perquisito la sede centrale e le case di molti dei membri del centro sociale Askatasuna, a Torino. Tra le persone oggetto dell’operazione ci sarebbero alcuni dei manifestanti che hanno attaccato la redazione de La Stampa durante una manifestazione in favore della Palestina a novembre. Askatasuna è un centro sociale che da 30 anni occupa uno stabile a Torino, e che in passato ha avuto molte dispute anche economiche non solo con il capoluogo piemontese, ma anche con lo Stato. Il Governo ha infatti chiesto 6,8 milioni di euro di danni al centro sociale, ritenendolo responsabile delle manifestazioni e dei sabotaggi No Tav in Piemonte. 🔗 Leggi su Quifinanza.it Leggi anche: Allarme tubercolosi a Torino, nel centro sociale di Askatasuna. FdI: “Intervenga il sindaco prima che sia troppo tardi” Leggi anche: Askatasuna, così le nuove leve del centro sociale di Torino esportano le violenze nelle altre città Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Quando il gatto si struscia sulle gambe, pensiamo stia solo cercando coccole ma non è proprio così! C'è un significato più profondo dietro questo comportamento che spesso ignoriamo. Ecco cosa vuole davvero dirti - facebook.com facebook Sono andato a spiegare a Fratelli d'Italia cosa significa per me essere patrioti. Secondo voi hanno gradito x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.