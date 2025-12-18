Cosa sappiamo delle multe mai consegnate ai residenti del quartiere Muggiano e degli avvisi attaccati con lo scotch

Nel quartiere Muggiano di Milano, 68 residenti hanno segnalato di non aver mai ricevuto le multe a loro indirizzate, alcuni dei quali hanno trovato avvisi attaccati con lo scotch. Questa situazione ha generato dubbi e preoccupazioni sulla corretta consegna delle sanzioni, con conseguenti problemi di morosità e controversie amministrative. La questione invita a riflettere sulla gestione delle comunicazioni ufficiali e sulla trasparenza delle procedure.

Sono 68 i residenti del quartiere Muggiano di Milano che hanno presentato un esposto segnalando di non aver ricevuto le multe e di essere diventati morosi. Come appreso da Fanpage.it, la polizia locale sta svolgendo vari accertamenti sulla questione.

