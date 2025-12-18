Cosa fare questo weekend a Firenze

Scopri le migliori occasioni per vivere al massimo il weekend a Firenze e provincia. Tra eventi culturali, mercatini natalizi e spettacoli, il fine settimana del 19-20 e 21 dicembre 2025 promette emozioni e divertimento per tutti. Preparati a esplorare la città in un’atmosfera festosa e coinvolgente, tra tradizione e novità. Ecco gli appuntamenti imperdibili per rendere speciale il tuo fine settimana fiorentino.

© Firenzetoday.it - Cosa fare questo weekend a Firenze Di seguito gli appuntamenti da non perdere a Firenze e provincia nel weekend del 19-20 e 21 dicembre 2025.Giorgio Panariello a Firenze con "E se domani."Giorgio Panariello torna sul palco del Teatro Verdi di Firenze con il suo nuovo show, "E se domani.". Gli spettacoli sono un'occasione. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Mercatini di Natale e non solo: gli eventi del weekend dell'Immacolata a Firenze e nel fiorentino - La Redazione di 055Firenze come ogni fine settimana riunisce fiere, mostre, mercatini, festival, che potete trovare in giro per F ... 055firenze.it

Il mercatino in piazza Santa Croce, una grande tradizione - Tante leccornie che arrivano da un po' tutto il nord Europa per entrare appieno nel clima delle festività. lanazione.it

