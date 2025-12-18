Cosa fare per Capodanno 2026 a Firenze

Scopri come vivere un Capodanno indimenticabile a Firenze nel 2026. Tra eventi in piazza, feste in discoteca e tradizionali cenoni, la città si prepara a celebrare l’arrivo del nuovo anno con entusiasmo e varietà. Un’occasione perfetta per lasciarsi coinvolgere dall’atmosfera festosa e creare ricordi speciali in un contesto unico e suggestivo.

© Firenzetoday.it - Cosa fare per Capodanno 2026 a Firenze Dagli eventi in piazza, alle feste in discoteca fino ai classici cenoni, il Capodanno a Firenze e provincia offre opportunità per tutti i gusti. Di seguito tutti una selezione di appuntamenti da non perdere per festeggiare nel migliore dei modi la notte del 31 dicembre 2025 (articolo in. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Leggi anche: Cosa fare per Capodanno 2026 a Firenze Leggi anche: Capodanno 2026 romantico a Milano Marittima: cosa fare a San Silvestro La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Cosa fare a Capodanno 2026 a Bologna; Capodanno 2026 in Italia: dove andare, cosa fare e i concerti principali; Cosa fare per Capodanno 2026 a Firenze; Cosa fare a Capodanno 2026 a Bergamo?. Cosa fare a Capodanno last minute? 5 idee davvero originali per un 2026 scoppiettante (anche low cost) - Perché abbracciare il 2026 può (e sa) anche essere low cost ... vogue.it

Fenice, protesta 'discreta' dei lavoratori durante i concerti di Capodanno: «Niente scioperi né disagio per il pubblico, abbiamo creato una spilletta» - I lavoratori e le lavoratrici del Teatro indosseranno una spilletta con una chiave di violino e un cuore su sfondo oro che, ... msn.com

Capodanno 2026 in piazza, le feste in Toscana. Ecco dove salutare l’anno nuovo - Firenze, 16 dicembre 2025 – Da Irama ai dj set nostalgici anni ‘90, da Alfa a Radio Mitology, questo capodanno ne avrà per tutti i gusti. lanazione.it

Capodanno 2026 da Binomio Firenze

Cosa fare nel weekend - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.