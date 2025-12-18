Cosa fare in città | gli eventi del week end del 20 e 21 dicembre

Il week-end del 20 e 21 dicembre porta con sé un ricco calendario di eventi nel novarese e nel Vco. Tra atmosfere natalizie e iniziative diverse, c'è davvero l'imbarazzo della scelta per trascorrere due giorni all'insegna della festa, della cultura e del divertimento. Scopri cosa ti aspetta in città e vivi al massimo questa stagione di gioia e tradizione.

A dicembre sono ormai entrati nel vivo gli eventi natalizi. E un nuovo fine settimana di festa con tanti appuntamenti, di Natale e non solo, è in arrivo nel novarese e nel Vco. In programma ci sono spettacoli, fiere, mercatini, mostre, concerti, agli eventi di Natale e tanto altro.

