Cosa è venuto fuori Garlasco udienza finita | Stasi ha parlato Annuncio bomba dei suoi avvocati

L’incidente probatorio nel caso Garlasco riaccende l’attenzione su uno dei misteri giudiziari più discussi d’Italia. Dopo quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, le parole di Stasi e l’annuncio degli avvocati aprono nuovi scenari e inquietanti interrogativi sulla verità nascosta dietro quella tragica vicenda.

L’incidente probatorio sul caso Garlasco porta di nuovo sotto i riflettori uno dei misteri giudiziari più discussi d’Italia, a quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi. Dentro l’aula del Tribunale di Pavia, ma anche fuori, dove tutti aspettavano di vedere e ascoltare Alberto Stasi, condannato in via definitiva e oggi di nuovo presente in carne e ossa in una giornata dal forte peso simbolico. Al centro del confronto c’è ancora una volta il Dna trovato sotto le unghie di Chiara Poggi, un dettaglio minuscolo ma enorme per la narrativa del caso. Una traccia che, nel tempo, è diventata quasi un personaggio a sé: evocata, contestata, reinterpretata, fino all’udienza di oggi in cui tecnici e avvocati hanno provato a darle un nuovo significato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

