Cosa c' è dietro l' ansia di intestarsi Pasolini
Dietro l’ansia di ricordare e celebrare figure come Pasolini o Leopardi si cela un desiderio di mantenere viva una connessione con il passato. La memoria collettiva, attraverso anniversari e ricorrenze, ci permette di sentire più vicini eventi e personaggi che hanno segnato la nostra cultura, creando un’illusione di presenza che rende il passato ancora tangibile nel presente.
Leopardi notò nello Zibaldone la “bella ed amabile illusione” per la quale gli anniversari, che a rigore nulla hanno a che vedere con l’evento originario, sembrano avere un’attinenza speciale con esso: “Quando diciamo, oggi è l’anno, o tanti anni, accadde la tal cosa, ovvero la tale, questa ci pare, per dir così, più presente, o meno passata, che negli altri giorni”. È un trompe-l’-oeil che sperimentiamo a ogni compleanno, ma che agisce anche sul calendario pubblico. Si veda il cinquantenario di Pasolini. Dovremmo dirci, onestamente: un altro anno è andato, la sagoma di Pasolini si rimpicciolisce nello specchio retrovisore, le sue analisi sono ancora più inservibili per il presente; e invece, da settimane, politici e intellettuali d’area si giocano a dadi le sue vesti, ansiosi di indossarle come fossero l’ultima moda. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
