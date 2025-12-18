Cosa c’è dietro il blocco delle coste Venezuela L’analisi di Caffio

Dietro il blocco delle coste venezuelane si celano dinamiche complesse che sfidano le tradizionali interpretazioni del diritto internazionale. Le operazioni navali americane, spesso avvolte da segretezza, sollevano interrogativi sulla loro legittimità e sugli obiettivi strategici. Un’analisi approfondita rivela sfumature e implicazioni che vanno oltre le apparenze, portando alla luce le tensioni e le sfide di un intervento che va oltre i confini ordinari del diritto.

Non è facile valutare le operazioni navali messe in atto degli Stati Uniti con gli ordinari strumenti del diritto internazionale. Sinora ci sono state attività di enforcement su vasta scala contro trafficanti di droga operanti in acque internazionali al largo del Venezuela condotte in un primo tempo dalla US Navy. L'uso della forza letale che ha causato settanta vittime ha fatto pensare ad atti di guerra condotti su ordine dal presidente Trump, pur in assenza di autorizzazione del Congresso. In realtà, secondo l'ordinamento giuridico statunitense il presidente può disporre l'esecuzione di attività coercitive per prevenire e reprimere azioni che minaccino la sicurezza interna del Paese.

