Cosa c’è dietro il blocco delle coste in Venezuela L’analisi di Caffio

Il blocco delle coste in Venezuela solleva molteplici interrogativi e tensioni internazionali. Le operazioni navali condotte dagli Stati Uniti complicano ulteriormente il quadro, rendendo difficile una valutazione chiara attraverso i normali strumenti del diritto internazionale. In questa analisi, esploreremo i dettagli e le implicazioni di questa difficile situazione, cercando di fare luce sugli aspetti più nascosti e sulle possibili conseguenze.

© Formiche.net - Cosa c’è dietro il blocco delle coste in Venezuela. L’analisi di Caffio Non è facile valutare le operazioni navali messe in atto degli Stati Uniti con gli ordinari strumenti del diritto internazionale. Sinora ci sono state attività di enforcement su vasta scala contro trafficanti di droga operanti in acque internazionali al largo del Venezuela condotte in un primo tempo dalla US Navy. L’uso della forza letale che ha causato settanta vittime ha fatto pensare ad atti di guerra condotti su ordine dal presidente Trump, pur in assenza di autorizzazione del Congresso. In realtà, secondo l’ordinamento giuridico statunitense il presidente può disporre l’esecuzione di attività coercitive per prevenire e reprimere azioni che minaccino la sicurezza interna del Paese. 🔗 Leggi su Formiche.net Leggi anche: Cosa c’è dietro il blocco delle coste Venezuela. L’analisi di Caffio Leggi anche: Trump ordina il “blocco totale” delle petroliere da e verso il Venezuela: ecco cosa può succedere ora Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Ecco cosa c’è dietro! L’analisi di Di Bartolo - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.