Corso di filosofia per i militari negato l’esperto Danilo Coppe lascia l’università di Bologna | Decisione assurda avvallata dai vertici

L’addio di Danilo Coppe all’Università di Bologna scuote il mondo accademico e militare. L’esperto di fama internazionale si rifiuta di accettare la decisione dei vertici di negare ai cadetti dell’Accademia militare di Modena un corso di filosofia, definendola “decisione assurda”. La sua partenza segna una rottura significativa in un settore che sembra privilegiare logiche diverse dal sapere critico e riflessivo.

Bologna, 18 dicembre 2025 – Niente corso di filosofia per i cadetti dell’Accademia militare di Modena? Danilo Coppe, esplosivista di fama mondiale e divulgatore scientifico molto noto, sbatte la porta e lascia l’Università di Bologna. Il contestato corso, infatti, alla fine si farà ma nella sede modenese dell’UniMoRe. Chi è Danilo Coppe. Geominerario esplosivista, è stato autore della demolizione con dinamite di ciò che restava del Ponte Morandi di Genova. Ma è anche colui che ha curato le analisi sull’ordigno esploso il 2 agosto 1980 alla stazione di Bologna e fu sempre lui, nell’autunno 2023, a mettere a punto un piano di implosione per la Torre Garisenda in un momento così drammatico per la struttura medievale che serviva un’azione di emergenza che, per fortuna, non venne mai messa in pratica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

