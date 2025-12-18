Corsa per accaparrarsi le tute dei tedofori di Milano Cortina 2026 occhio alle truffe
La corsa alle tute dei tedofori di Milano Cortina 2026 è già iniziata, ma attenzione alle truffe online. Mentre il viaggio della Fiamma Olimpica prosegue verso il grande evento di febbraio, il desiderio di possedere i cimeli ufficiali si fa sentire. Acquisti impulsivi e offerte troppo allettanti nascondono spesso rischi, rendendo fondamentale attenzione e verifica prima di investire in un pezzo così ambito.
Pur non essendo ancora completato il viaggio che porterà la Fiamma Olimpica ad ardere sul braciere sito a Milano il prossimo febbraio 2026, in rete impazza già la corsa per accaparrarsi il primo importante cimelio ufficiale, vale a dire le uniformi indossate dai tedofori: come sempre, quando si parla di oggetti in grado di attirare l'attenzione degli appassionati disposti a spendere cifre consistenti pur di ampliare la propria collezione, il rischio truffa è dietro l'angolo. Le tute, realizzate in edizione limitata da Salomon per 10.001 tedofori e tedofore, sono già comparse su numerosi siti di e-commerce, dove vengono rivendute come pezzi rari collezionabili destinati a incrementare in modo esponenziale il loro valore nel tempo come accade ai cimeli legati ai Giochi Olimpici. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
