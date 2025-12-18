Corsa per accaparrarsi le tute dei tedofori di Milano Cortina 2026 occhio alle truffe

La corsa alle tute dei tedofori di Milano Cortina 2026 è già iniziata, ma attenzione alle truffe online. Mentre il viaggio della Fiamma Olimpica prosegue verso il grande evento di febbraio, il desiderio di possedere i cimeli ufficiali si fa sentire. Acquisti impulsivi e offerte troppo allettanti nascondono spesso rischi, rendendo fondamentale attenzione e verifica prima di investire in un pezzo così ambito.

© Ilgiornale.it - Corsa per accaparrarsi le tute dei tedofori di Milano Cortina 2026, occhio alle truffe Pur non essendo ancora completato il viaggio che porterà la Fiamma Olimpica ad ardere sul braciere sito a Milano il prossimo febbraio 2026, in rete impazza già la corsa per accaparrarsi il primo importante cimelio ufficiale, vale a dire le uniformi indossate dai tedofori: come sempre, quando si parla di oggetti in grado di attirare l'attenzione degli appassionati disposti a spendere cifre consistenti pur di ampliare la propria collezione, il rischio truffa è dietro l'angolo. Le tute, realizzate in edizione limitata da Salomon per 10.001 tedofori e tedofore, sono già comparse su numerosi siti di e-commerce, dove vengono rivendute come pezzi rari collezionabili destinati a incrementare in modo esponenziale il loro valore nel tempo come accade ai cimeli legati ai Giochi Olimpici.

