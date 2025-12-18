È l’ultima chiamata per i regali di Natale: quasi 20 milioni di italiani si apprestano a visitare negozi fisici, contribuendo a una spesa media di circa 250 euro. Questa settimana rappresenta il momento decisivo per il commercio locale, che si prepara a regalare ancora emozioni e sorprese, nonostante la corsa contro il tempo.

Corsa agli ultimi regali, spesa media di 250 euro. "Ultima settimana decisiva per il commercio locale"

Tra oggi e la vigilia quasi 20 milioni di italiani saranno alla ricerca degli ultimi regali di Natale e, secondo il sondaggio Confesercenti-Ipsos, il 62% effettuerà gli acquisti anche nei negozi fisici. Un segnale importante per il commercio di prossimità, che torna protagonista nella fase finale. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

