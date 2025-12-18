Corriere dello Sport – L’Inter non sostituisce Dumfries Ma in estate può arrivare Palestra

L'Inter mantiene fiducia in Dumfries e non prevede sostituzioni immediate, ma il mercato estivo potrebbe riservare sorprese. Secondo il Corriere dello Sport, le scelte per la rosa dei nerazzurri si definiranno nelle prossime settimane, con possibili colpi in vista. La sessione di mercato si avvicina, alimentando aspettative e discussioni tra tifosi e addetti ai lavori.

© Justcalcio.com - Corriere dello Sport – L’Inter non sostituisce Dumfries. Ma in estate può arrivare Palestra 2025-12-18 09:17:00 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta il Corriere dello Sport: MILANO – O Palestra o nulla. E’ questo il ragionamento che sta prevalendo dentro il club nerazzurro. Chiaro che il lungo stop di Dumfries sia un problema pesante. Avrebbe poco senso, però, tentare di risolverlo con un semplice tappabuchi, che non cambierebbe la sostanza. Tanto vale far conto su chi già c’è: quindi Luis Henrique, che finalmente sembra essere uscito dall’ombra, il rientrante Darmian e, all’occorrenza, l’adattato Carlos Augusto. Questa, evidentemente, è la linea di oggi. 🔗 Leggi su Justcalcio.com Leggi anche: Corriere dello Sport – ci sono due giocatori pronti a salutare. Chi può arrivare Leggi anche: Pagelle Inter Kairat, Dumfries colpevole sul gol subito: i voti del Corriere dello Sport Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. #NapoliMilan, le probabili formazioni del Corriere dello Sport - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.