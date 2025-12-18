Corriere dello Sport | Conte-Allegri la rivincita nel deserto | Riyadh accende la Supercoppa

Nel cuore di Riyadh, la Supercoppa infiamma le passioni del calcio italiano. Dopo le sfide passate, Conte e Allegri si fronteggiano ancora, pronti a scrivere un nuovo capitolo di rivalità e emozioni. Un match che promette spettacolo, in un contesto che unisce tradizione e innovazione, accendendo l’entusiasmo di tifosi e appassionati provenienti da tutto il mondo. La rivincita nel deserto è pronta a regalare emozioni indimenticabili.

La rivincita nel deserto. Antonio Conte e Massimiliano Allegri hanno fatto il giro di mezzo mondo in 81 giorni per ritrovarsi ancora faccia a faccia, questa volta a Riyadh, nella semifinale di Supercoppa Italiana. Non si affrontavano da dodici anni, poi il doppio incrocio ravvicinato: il primo, il 28 settembre a San Siro, lo ha vinto Allegri, ma era soltanto la quinta giornata di campionato. Oggi no. Oggi è una sfida secca, senza appello, da dentro o fuori. Lo racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, inviato a Riyadh.

