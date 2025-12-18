Correggeremo il riscatto laurea

Giorgia Meloni garantisce in Aula che la decurtazione progressiva del riscatto laurea sarà applicata esclusivamente ai futuri beneficiari. La misura, che partirà con sei mesi per chi maturerà i requisiti nel 2031, arriverà a un massimo di 30 mesi nel 2035, ma solo per le nuove richieste. Un chiarimento importante che rassicura chi ha già maturato i requisiti o si trova vicino a farlo.

© Laverita.info - «Correggeremo il riscatto laurea» Giorgia Meloni in Aula rassicura: la decurtazione progressiva, dai sei mesi per chi maturerà i requisiti nel 2031 fino ai 30 per chi li raggiungerà nel 2035, «varrà soltanto per il futuro». Come fa notare l'Inps, il riscatto della laurea non viene abolito e non cambia la sua procedura: resta un'operazione su domanda dell'interessato, con un onere calcolato e comunicato dall'Istituto e con l'accredito dei periodi nella posizione assicurativa. Quello che cambia, con l'emendamento alla manovra 2026, è il suo «peso» per chi lo usa soprattutto per accorciare la strada verso la pensione anticipata: dal primo gennaio 2031 una quota crescente dei mesi riscattati per la laurea triennalebreve viene infatti sterilizzata, cioè non può più essere conteggiata ai soli fini della maturazione del diritto all'uscita anticipata.

