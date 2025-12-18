Corona all’attacco di Signorini | Appari in tv solo se ci vai a letto
Lo scontro tra Corona e Signorini si fa sempre più acceso, tra accuse e presunte chat hot che alimentano il gossip. Mentre il presentatore minaccia azioni legali, il mondo del reality e del Me Too gay si intrecciano in un confronto che scuote il panorama televisivo. Un acceso duello che mette in discussione limiti, privacy e potere nel mondo dello spettacolo.
L’ex fotografo mostra presunte chat hot. Il presentatore: «Tutto i mano ai miei avvocati». Il Me too in salsa gay incontra il Grande Fratello. Fabrizio Corona ha sparato il suo ennesimo petardo: «Se non vai a letto con Alfonso Signorini non lavori in televisione». Il conduttore Mediaset gli ha risposto secco: «Non parlo di questo, ho già messo in mano tutto ai miei legali». Nel frattempo, sui social, tra allusioni e mezze frasi, spuntano ragazzi che hanno il dente avvelenato con Alfonsino e consentono a Corona, di fatto, di continuare a montare la panna sulla vicenda. 🔗 Leggi su Laverita.info
Nell’ultima puntata del format online Falsissimo, intitolata “Il prezzo del successo”, Fabrizio Corona ha lanciato accuse pesanti nei confronti di Alfonso Signorini - facebook.com facebook
Care signore e signorine, cari signori e signorini, sarebbe falsissimo dire che io riesca a capire le scelte attuali di copertura mediatica da parte di Dagospia. Una buona selezione delle notizie oggi sarebbe ottima corona rispetto alle buone selezioni precedenti x.com
