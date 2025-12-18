Corona all’attacco di Signorini | Appari in tv solo se ci vai a letto

Lo scontro tra Corona e Signorini si fa sempre più acceso, tra accuse e presunte chat hot che alimentano il gossip. Mentre il presentatore minaccia azioni legali, il mondo del reality e del Me Too gay si intrecciano in un confronto che scuote il panorama televisivo. Un acceso duello che mette in discussione limiti, privacy e potere nel mondo dello spettacolo.

© Laverita.info - Corona all’attacco di Signorini: «Appari in tv solo se ci vai a letto»

L’ex fotografo mostra presunte chat hot. Il presentatore: «Tutto i mano ai miei avvocati». Il Me too in salsa gay incontra il Grande Fratello. Fabrizio Corona ha sparato il suo ennesimo petardo: «Se non vai a letto con Alfonso Signorini non lavori in televisione». Il conduttore Mediaset gli ha risposto secco: «Non parlo di questo, ho già messo in mano tutto ai miei legali». Nel frattempo, sui social, tra allusioni e mezze frasi, spuntano ragazzi che hanno il dente avvelenato con Alfonsino e consentono a Corona, di fatto, di continuare a montare la panna sulla vicenda. 🔗 Leggi su Laverita.info

