Coppia tenta di truffare anziano nel parcheggio del Miulli | sventato raggiro del ' falso incidente'

Una tentata truffa ai danni di un anziano nel parcheggio dell’ospedale Miulli di Acquaviva è stata prontamente fermata grazie all’intervento di un responsabile di sicurezza e dei Carabinieri. I malviventi avevano ideato un falso incidente per ingannare la vittima, ma il tempestivo intervento ha evitato che il raggiro avesse successo. Un nuovo esempio di come la collaborazione tra sicurezza e forze dell’ordine possa prevenire truffe e tutelare i cittadini.

© Baritoday.it - Coppia tenta di truffare anziano nel parcheggio del Miulli: sventato raggiro del 'falso incidente' Una truffa ai danni di un anziano, nel parcheggio dell'ospedale Miulli di Acquaviva, è stata sventata dal responsabile di una società di sicurezza e dai Carabinieri. L'episodio, raccontato dal sindaco della cittadina barese, è avvenuto nella mattinata di mercoledì 17 dicembre.

