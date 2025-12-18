Coppia immobilizzata sul divano mentre i 4 rapinatori rovistano casa | portati via solo pochi spiccioli

Una scena di tensione e paura: una coppia immobilizzata sul divano, mentre i rapinatori rovistano senza scrupoli tra armadi e cassetti. Nonostante la loro presenza minacciosa, sono riusciti a portare via solo pochi spiccioli, lasciando dietro di sé un’atmosfera di choc e impotenza. Un episodio che mette in luce la vulnerabilità e l’ingiustizia di fronte a simili violenze.

Li hanno costretti, praticamente immobilizzati, a stare seduti sul divano mentre rovistavano fra armadi e cassetti. Alla fine, nonostante abbiano provocato un vero trauma nelle vittime della rapina, i quattro balordi che sono entrati in azione nella villetta della strada comunale Donna Vannina a.

