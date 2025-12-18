Coppa del Mondo Paris terzo in prova cronometrata | E’ andata bene Sono ottimista per le altre gare

Dominik Paris si distingue nella prima prova cronometrata di Val Gardena, conquistando un ottimo terzo posto e alimentando l'ottimismo per le sfide a venire. Mentre si recupera la gara di Beaver Creek, l'Italia guarda con fiducia alle prossime tappe della Coppa del Mondo di Sci Alpino Maschile, con Paris pronto a dare il massimo.

Val Gardena – Si stanno svolgendo le gare di Coppa del Mondo di Sci Alpino Maschile in Val Gardena. Mentre oggi sarà recuperata la gara su percorso accorciato, che a Beaver Creek non si è potuta disputare, l’Italia applaude ancora Dominik Paris che, nella prima prova cronometrata (e unica) e nella giornata di ieri, si è preso un super terzo posto. L’Azzurro ha dichiarato: “La prova è andata abbastanza bene, in gara la pista sarà più breve e con la pioggia potrebbero esserci dei cambiamenti. Spero di trovare condizioni simili tra noi del gruppo top: sono abbastanza positivo, se azzecco tutto posso essere veloce. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Leggi anche: Dominik Paris ottimista: “Non sono lontanissimo, abbastanza bene su una pista ostica”

Leggi anche: Speed skating, Francesca Lollobrigida e Davide Ghiotto sono sesti nelle gare long distance di Coppa del Mondo a Calgary

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Coppa del mondo sci, discesa Val Gardena: Dominik Paris 3° nella prima prova; Odermatt sfreccia nella prima prova sulla Saslong, buone indicazioni per Paris, terzo. Schieder è 12/o; La startlist della discesa 'sprint' sulla Saslong: apre Casse, Odermatt in rosso con il 14, lo anticiperà Paris; SCI ALPINO, DOMINIK PARIS 3/O NELLA PRIMA PROVA CRONOMETRATA DELLA DISCESA LIBERA SULLA SASLONG.

LIVE Discesa Val Gardena dalle 11.45: Paris a caccia del bis, è sfida a super Odermatt - 45 sulla Saslong la prima delle due discese, recupero di una delle gare annullate a Beaver Creek. gazzetta.it