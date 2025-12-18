Coppa del Mondo la prima volta La Federazione sci dà il via libera

Il 27 dicembre Livigno si prepara a scrivere una nuova pagina della sua storia sportiva, accogliendo per la prima volta una tappa della Coppa del Mondo di sci alpino. La Federazione internazionale ha dato l’ok, aprendo le porte a questa emozionante sfida che promette spettacolo e adrenalina sulle sue piste. Un traguardo importante che conferma Livigno come meta di eccellenza per gli appassionati di sci e sport invernali.

La Federazione internazionale sci ha dato l’ok: il 27 dicembre Livigno debutterà nella Coppa del Mondo di sci alpino ospitando il SuperG. Al termine della consueta ispezione, quella che solitamente i delegati della Federsci internazionale effettuano un mese prima di ogni evento di Coppa del Mondo, ieri mattina i tecnici Fis hanno acceso la luce verde e quindi Livigno potrà ospitare il 4° superG stagionale. I tecnici della Federazione hanno valutato positivamente l’innevamento, il fondo e le sicurezze e hanno quindi ufficializzato il programma. Il calendario prevede per il 26 dicembre alle 18.30 l’estrazione dei pettorali in piazza del Comune e il 27 dicembre alle 11. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

