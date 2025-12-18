Copa Colombia nel caos | violenze senza precedenti dopo la finale

La finale di Copa Colombia 2025 tra Atlético Nacional e Independiente Medellín si è conclusa con scene di violenza senza precedenti, gettando un'ombra sulla manifestazione. Quanto avvenuto ha scosso il mondo del calcio, lasciando dietro di sé un quadro di caos e tensione che richiede una riflessione profonda sulle cause e le conseguenze di questi eventi.

La finale di Copa Colombia 2025, vinta dall'Atlético Nacional contro l'Independiente Medellín, si è trasformata in una delle pagine più nere del calcio sudamericano recente. Quello che doveva essere il momento della festa per l'ottavo trionfo nella competizione – il terzo consecutivo – si è concluso in un inferno di violenza, costringendo a rinviare la cerimonia di premiazione e lasciando immagini difficili da dimenticare. Allo stadio Atanasio Girardot, subito dopo il fischio finale, l'invasione di campo iniziale sembrava rientrare nei consueti festeggiamenti.

Nel frattempo la Conmebol ha confermato le sedi delle prossime finali. Recopa Sudamericana: andata in casa del Lanús (18 febbraio) e ritorno al Maracanã (25 febbraio). Finale Copa Sudamericana 2026: Estadio Metropolitano di Barranquilla (Colombia). Fin - facebook.com facebook

