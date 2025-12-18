Convocati in Parlamento i vertici del gruppo Gedi e i cdr

Il Parlamento ha convocato i vertici del gruppo Gedi e i rappresentanti dei giornalisti per un approfondimento sulla recente vicenda che riguarda la possibile cessione di Gedi da parte di Exor al gruppo greco Antenna, controllato da Theodore Kyriacou. L'incontro mira a fare chiarezza sulle implicazioni di questa operazione e sul futuro dell'azienda nel panorama mediatico italiano.

© Lettera43.it - Convocati in Parlamento i vertici del gruppo Gedi e i cdr Il Parlamento ha chiesto un approfondimento sulla situazione del Gruppo Gedi, alla luce della possibile cessione da parte di Exor al gruppo greco Antenna, controllato da Theodore Kyriacou. In Aula alla Camera, il presidente della commissione Editoria Federico Mollicone (FdI) ha annunciato l’iniziativa rispondendo alle sollecitazioni delle opposizioni: «Il Parlamento, con il sottoscritto come presidente della commissione editoria, ha convocato sia il gruppo Gedi sia il comitato ». Nei giorni scorsi, sul tema, si era già svolto un incontro a Palazzo Chigi tra il sottosegretario all’Informazione e all’Editoria, Alberto Barachini, il management di Gedi e i cdr delle testate. 🔗 Leggi su Lettera43.it Leggi anche: Gedi, spuntate le armi alla sinistra. Il governo incontra i vertici del gruppo ed è pronto a riferire al Parlamento Leggi anche: La solidarietà dei cdr del Fatto quotidiano ai colleghi del gruppo Gedi Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Il governo incontra i vertici di Gedi: Servono garanzie su occupazione, pronti a riferire in Parlamento. Vendita Gedi, Mollicone (FdI) annuncia la convocazione in Parlamento dei vertici dell'azienda e cdr - Il presidente della commissione editoria: “Invito i colleghi a difendere i livelli occupazionali sempre” ... msn.com

Cessione Gedi, Mollicone: società e Cdr convocati in Parlamento - Alla Camera Federico Mollicone (FdI) ha annunciato la convocazione dei vertici del gruppo Gedi e dei Cdr delle testate ... msn.com

Il governo incontra i vertici di Gedi: "Servono garanzie su occupazione, pronti a riferire in Parlamento" - Il presidente del gruppo editoriale Paolo Ceretti: "Incontro utile per ... huffingtonpost.it

Legge di bilancio in Sicilia, De Luca: “chiarezza sulle regole o si mortifica il Parlamento” - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.