Contromano in tangenziale sull’auto rubata inseguito e preso

Una notte intensa di inseguimenti e tensione: un’auto rubata percorreva contromano la tangenziale, dando il via a un inseguimento tra le vie della città. L’intervento rapido dei carabinieri ha portato alla cattura del malvivente nelle campagne di Mortizza, mettendo fine a un episodio che ha tenuto con il fiato sospeso tutta la comunità.

Inseguimento nella notte in città da via Colombo alla Farnesiana per arrivare in tangenziale fino alle campagne di Mortizza dove il malvivente è stato preso dai carabinieri. Tutto ha avuto inizio proprio in via Colombo dove il ladro - sembra un nordafricano - ha rubato l'auto ad un uomo che si. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

