Controlli a San Cirstoforo rimosse otto auto abbandonate e tre moto senza assicurazione

Martedì 16 dicembre, la polizia di Stato ha condotto un’intensa operazione nel quartiere San Cristoforo, con l’obiettivo di garantire sicurezza e legalità. Durante l’intervento sono state rimosse otto auto abbandonate e sequestrate tre moto prive di assicurazione, rafforzando il presidio e la tutela della comunità locale.

