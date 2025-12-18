Controlli a San Cirstoforo rimosse otto auto abbandonate e tre moto senza assicurazione
Martedì 16 dicembre, la polizia di Stato ha condotto un’intensa operazione nel quartiere San Cristoforo, con l’obiettivo di garantire sicurezza e legalità. Durante l’intervento sono state rimosse otto auto abbandonate e sequestrate tre moto prive di assicurazione, rafforzando il presidio e la tutela della comunità locale.
La polizia di Stato ha coordinato, nella giornata di martedì 16 dicembre, una vasta attività di controllo nel quartiere San Cristoforo,allo scopo di presidiare il quartiere e reprimere ogni forma di illegalità. Sotto la pioggia battente, le verifiche hanno visto impegnati i poliziotti delle. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
