Contro il telemarketing selvaggio arriva il numero breve

Una nuova misura dell’Agcom mira a combattere il telemarketing selvaggio e invasivo, introducendo un numero breve di tre cifre per identificare chi chiama. Con questa iniziativa, gli utenti potranno riconoscere con certezza chi si trovi dall’altra parte del telefono, contrastando le fastidiose chiamate promozionali e potenzialmente truffaldine che invadono le nostre giornate. Una risposta concreta per tutelare la privacy e la tranquillità di tutti.

