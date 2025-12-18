Continental Christian Kötz è il nuovo Ceo

Continental annuncia con entusiasmo la nomina di Christian Kötz come nuovo CEO. Con una vasta esperienza nel settore e una visione innovativa, Kötz guiderà l’azienda verso nuove sfide e opportunità, consolidando la sua posizione di leader nel mercato dei pneumatici. Un passo importante per un futuro all'insegna di crescita e innovazione.

Christian Kötz è il nuovo Chief Executive Officer di Continental, azienda leader nella produzione di pneumatici. Lo ha annunciato il consiglio di sorveglianza, spiegando che l’incarico inizierà il primo gennaio 2026. Il 55enne manager tedesco prenderà il posto di Nikolai Setzer, che lascerà dopo cinque anni da amministratore delegato e 16 anni all’interno del Cda. «Ringrazio per la fiducia accordatami e sono entusiasta di questa nuova responsabilità», ha spiegato il nuovo ad. «Continental è la mia casa professionale da tre decenni. Insieme completeremo il riallineamento e proseguiremo la storia di successo del nostro business degli pneumatici». 🔗 Leggi su Lettera43.it

