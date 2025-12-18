Continassa Juve | ecco quando la conferenza stampa di Spalletti pre Juve Roma Novità su Zhegrova e Dovbyk

Domani si terrà la conferenza stampa di Spalletti in vista della sfida tra Juve e Roma. Attese novità su Zhegrova e Dovbyk, aggiornamenti sul recupero degli infortunati e sulle condizioni dei diffidati. La Continassa si prepara a vivere un momento cruciale, con tutte le ultime notizie di formazione e strategie per affrontare al meglio l'importante match.

Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. Domani alle 16 mister Spalletti introdurrà Juventus-Roma con la solita conferenza stampa di rito all'Allianz Stadium. Edon Zhegrova potrebbe partire dal primo minuto nel match contro i giallorossi: quest'ultimi molto probabilmente non potranno contare su Artem Dovbyk, ancora acciaccato.

Conferenza stampa Carcedo pre Juve Pafos: quando parla il tecnico dei ciprioti alla vigilia del match, valido per la 6ª giornata di Champions League - Conferenza stampa Carcedo pre Juve Pafos: quando parla il tecnico dei ciprioti alla vigilia del match, valido per la 6ª giornata di Champions League La delusione per il passo falso del “Maradona” cont ... juventusnews24.com

Juve Pafos, ufficiale: in conferenza stampa insieme a Spalletti parlerà lui. Scelto il giocatore che lo affiancherà alla vigilia di Champions - Scelto il giocatore che lo affiancherà alla vigilia di Champions Il mistero sul giocatore che affiancherà Luciano Spalletti ... juventusnews24.com

? DIRETTA VIDEO | CONFERENZA STAMPA LUCIANO SPALLETTI PRE JUVENTUS - UDINESE

Bremer pronto per Juve Roma Le ultime indicazioni dalla Continassa - facebook.com facebook

#Juventus, gli agenti di #Frattesi alla Continassa: il centrocampista vorrebbe lasciare l' #Inter a gennaio [Tuttosport] #calciomercato #Juve calciomercato.com/liste/tuttospo… x.com

