Conte replica a Meloni | si preoccupi di chi come Crosetto passa dalla lobby delle armi alla politica

In un clima di tensione politica, Conte risponde a Meloni evidenziando il passaggio di Crosetto dalla lobby delle armi alla politica. La polemica tra i due leader si accende ancora, questa volta sullo sfondo delle comunicazioni della premier in Parlamento in vista del prossimo Consiglio europeo. La discussione si infiamma, riflettendo le contrapposizioni tra i principali protagonisti della scena politica italiana.

Ancora scintille tra Giorgia Meloni e Movimento Cinque Stelle. Il contesto questa volta sono le comunicazioni della premier in Parlamento in vista del Consiglio europeo. Oggetto: il riarmo. ”L’anno scorso, in questo stesso giorno, erano arrivati 65.100 migranti. Quest’anno ne sono arrivati 65.400. Quindi stanno aumentando, con buona pace del vostro ‘i centri in Albania funzioneranno’. Ma il problema non è nemmeno tanto che non sapete scrivere le leggi. Il problema è che spendete i soldi degli italiani”, ha detto Riccardo Ricciardi, capogruppo M5S alla Camera. Botta e risposta tra Meloni e M5S sulla lobby delle armi. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

