Antonio Conte commenta Napoli-Milan, sottolineando l'importanza di onorare lo Scudetto. L'allenatore azzurro ha parlato a 'SportMediaset' dopo la semifinale della Supercoppa Italiana disputata a Riyadh, evidenziando la determinazione e l’impegno della squadra in questa sfida prestigiosa.

© Pianetamilan.it - Conte, il commento su Napoli-Milan: "Volevamo onorare lo Scudetto. Siamo qui non per invito"

Antonio Conte, allenatore azzurro, ha parlato a 'SportMediaset' dopo Napoli-Milan, semifinale della Supercoppa Italiana che si è svolta all'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita). 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

